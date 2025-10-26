«Ντου» του Ρουβίκωνα με τρικάκια και πανό στο γραφείο του Χρήστου Κέλλα (Εικόνες)

Παρέμβαση με τρικάκια και πάνό έξω από το γραφείου του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστου Κέλλα στη Λάρισα πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα.

Περίπου 15 μέλη της αναρχικής οργάνωσης, αφού κινήθηκαν πεζοί στο κέντρο της πόλης, έφτασαν εκεί που εδρεύει το πολιτικό γραφείο του Λαρισαίου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Η παρέμβαση έγινε με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ερευνάται από τις ελληνικές κι ευρωπαϊκές Αρχές.

«Κοπάδια σφαγμένα, χωριά ερημωμένα, η κρατική μαφία να πληρώσει τα κλεμμένα», έγραφε το πανό τη στιγμή που εργαζόμενοι στον πρωτογενή τομέα έρχονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις πληρωμών και την ευλογιά των αιγοπροβάτων.