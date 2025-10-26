Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

«Ντου» του Ρουβίκωνα με τρικάκια και πανό στο γραφείο του Χρήστου Κέλλα (Εικόνες)

Η παρέμβαση έγινε με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ντου» του Ρουβίκωνα με τρικάκια και πανό στο γραφείο του Χρήστου Κέλλα (Εικόνες)
DEBATER NEWSROOM

Παρέμβαση με τρικάκια και πάνό έξω από το γραφείου του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστου Κέλλα στη Λάρισα πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα.

Περίπου 15 μέλη της αναρχικής οργάνωσης, αφού κινήθηκαν πεζοί στο κέντρο της πόλης, έφτασαν εκεί που εδρεύει το πολιτικό γραφείο του Λαρισαίου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Η παρέμβαση έγινε με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ερευνάται από τις ελληνικές κι ευρωπαϊκές Αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κοπάδια σφαγμένα, χωριά ερημωμένα, η κρατική μαφία να πληρώσει τα κλεμμένα», έγραφε το πανό τη στιγμή που εργαζόμενοι στον πρωτογενή τομέα έρχονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις πληρωμών και την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ