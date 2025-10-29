Νόρα Κατσέλη: Βαρύ πένθος για την ηθοποιό – Πέθανε ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος

Δύσκολες ώρες βιώνει η καταξιωμένη ηθοποιός Νόρα Κατσέλη, καθώς θρηνεί τον χαμό του αγαπημένου της συζύγου, Νάσου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 25 Οκτωβρίου.

Τη θλιβερή είδηση του θανάτου έκανε γνωστή μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αδερφή της ηθοποιού, Λούκα Κατσέλη.

Η Λούκα Κατσέλη γνωστοποίησε, επίσης, τις λεπτομέρειες για την τελετή της κηδείας.

Συγκεκριμένα, η κηδεία του Νάσου Καλογερόπουλου τελέστηκε σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στο Κοιμητήριο της Νέας Σμύρνης, σε στενό οικογενειακό κύκλο, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Τι έγραψε η Λούκα Κατσέλη στο Facebook

«Πριν λίγες ώρες έφυγε από κοντά μας ο αγαπημένος μας Νάσος. Από το 1981, που παντρεύτηκαν με τη Νόρα, και για τα επόμενα 44 χρόνια, ο Νάσος, με τον δικό του ήρεμο τρόπο, υπήρξε για όλους μας στήριγμα.

Δίπλα, πρώτα απ’ όλους και απ’ όλα, στη Νόρα, αλλά και στον Μάκη και σε μένα, η συμβολή του στους αγώνες μας υπήρξε καθοριστική και πολύτιμη — δίπλα μας στις νίκες και στις ήττες, στις χαρές και στις λύπες, στα πάνω και στα κάτω της ζωής μας.

Ανιδιοτελής, έντιμος, δοτικός και πάντα έτοιμος να δώσει αντί να πάρει, σημάδεψε τη ζωή όλης της διευρυμένης οικογένειάς μας, αλλά και των φίλων που είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τη σκέψη του και να μάθουν από τις εμπειρίες του.

Νασούλη μου, θα σε αποχαιρετήσουμε την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, στο Κοιμητήριο της Νέας Σμύρνης. Να ξέρεις όμως ότι δεν θα φύγεις ποτέ από τη σκέψη και την καρδιά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα μας προσέφερες…», έγραψε η Λούκα Κατσέλη.

