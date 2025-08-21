Νίκαια: Κλάπηκε το άγαλμα “Η Γυναίκα του Λαού” από την πλατεία Παιδικής Στέγης

«Με βαθιά θλίψη και αγανάκτηση» ο Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη ανακοίνωσε ότι τα ξημερώματα εκλάπη το ορειχάλκινο άγαλμα «Η Γυναίκα του Λαού» του αείμνηστου γλύπτη Γιάννη Παππά, που είχε τοποθετηθεί στην πλατεία Παιδικής Στέγης το 2016.

Τον Δήμο ενημέρωσε δημότισσα που είχε βγάλει τον σκύλο της βόλτα.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση από την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά και το Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας που προχώρησαν σε έρευνα στον χώρο και έχουν ήδη συγκεντρώσει υλικό από κάμερες καταστημάτων της περιοχής ενώ ο Δήμος κατέθεσε μήνυση κατ’ αγνώστων.

Ο δήμαρχος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης δήλωσε:

«Η κλοπή του αγάλματος δεν είναι απλώς μια εγκληματική πράξη απέναντι στη δημόσια περιουσία. Είναι προσβολή απέναντι στην ιστορική μνήμη και στη συλλογική ταυτότητα της πόλης μας. Θέλω να ευχαριστήσω την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά και το Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας για την άμεση κινητοποίησή τους. Έχουμε ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές ώστε το άγαλμα να επιστρέψει στη θέση του. Η πόλη μας δεν θα επιτρέψει να χαθεί ούτε ένα κομμάτι από την ιστορία της».