Νέος Κόσμος: Στη φυλακή ο 29χρονος που γρονθοκόπησε μέχρι θανάτου τον οδηγό ταξί

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε σήμερα (21/11) ο 29χρονος που γρονθοκόπησε μέχρι θανάτου οδηγό ταξί στον Νέο Κόσμο την περασμένη Δευτέρα (17/11).

Ο 29χρονος που κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση υποστήριξε ότι το θύμα δεν κατέληξε από τα δικά του χτυπήματα, μετά τον ξυλοδαρμό που σημειώθηκε στον Νέο Κόσμο.

«Υπήρξε επιθετική ενέργεια εναντίον μου. Εκείνος προκάλεσε την κατάσταση. Δεν είχαμε προηγούμενα, δεν γνωριζόμασταν καν. Εκείνος πήγε να πέσει επάνω μου», φέρεται να είπε, υποστηρίζοντας πως ο 58χρονος πέθανε από παθολογικά αίτια.

Νέος Κόσμος: Οι πολεμικές τέχνες και το βίαιο παρελθόν του 29χρονου

Με πλούσιο, βίαιο παρελθόν ήταν ο 29χρονος που ομολόγησε ότι το απόγευμα της Δευτέρας 17/11 σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο, έπειτα καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής.

Ο δράστης της βίαιης επίθεσης στον άτυχο οδηγό είχε το παρατσούκλι «Eagle» και είχε συλληφθεί άλλες τρεις φορές στο παρελθόν για επιθέσεις σε οδηγούς στους δρόμους της Αθήνας.

Μάλιστα, όπως είχε γράψει το DEBATER, έναν μήνα νωρίτερα, στις 20 Οκτωβρίου, ο 29χρονος είχε εμπλακεί στο αιματηρό περιστατικό μεταξύ οδηγών φορτηγών και πάλι στον Νέο Κόσμο.

Τότε, ένας οδηγός φορτηγού φέρεται να χτύπησε ένα σταθμευμένο βαν επί της οδού Μπακνανά και οι οδηγοί τους άρχισαν να λογομαχούν. Ο 29χρονος μάλιστα είχε μαχαιρώσει στο πρόσωπο έναν οδηγό φορτηγού με σουγιά, επειδή του ακούμπησε το όχημα που ήταν σταθμευμένο.

Την ώρα που οι εμπλεκόμενοι στο τροχαίο έδιναν εξηγήσεις στους αστυνομικούς, δύο άλλοι οδηγοί ήρθαν στα χέρια με τον 50χρονο άνδρα που φέρεται να προκάλεσε το ατύχημα, καθώς το όχημά του εμπόδισε την κυκλοφορία.

Από την αιματηρή συμπλοκή είχαν τραυματιστεί συνολικά τρία άτομα, που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των πέντε εμπλεκόμενων στον καβγά.

Επίσης, ο δράστης ήταν γνώστης πολεμικών τεχνών, με αποτέλεσμα να μπορεί να καταφέρνει καίρια χτυπήματα σε αυτούς που έβαζε στο στόχαστρο.

Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση του 29χρονου

Το DEBATER έφερε στο φως βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 29χρονος χτυπάει με μανία τον 58χρονο οδηγό.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις φαίνεται ο 29χρονος να χτυπάει 15 φορές το θύμα του μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.