Νέος Κόσμος: Φωτιά σε διαμέρισμα – Λιποθύμησε από τις αναθυμιάσεις η ιδιοκτήτρια (Εικόνα & Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στην οδό Σκουρτανιώτη στον Νέο Κόσμο τα ξημερώματα ανήμερα της εορτής των Θεοφανείων όταν κλήθηκε η πυροσβεστική για φωτιά σε διαμέρισμα.

Άμεσα δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, ενώ, η ένοικος λιποθύμησε από τις αναθυμιάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER κάτοικος της περιοχης υποστήριξε πως έπεσε η σόμπα στο χαλί, με αποτέλεσμα όπως φαίνεται η ένοικος του διαμερίσματος να λιποθυμήσει.

Ωστόσο είχε προλάβει να σηκώσει τη σομπα επομένως κάηκε μόνο λίγο το χαλί. Η πυροσβεστική παρέμεινε από κάτω τυπικά μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ.