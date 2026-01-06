Νέος Κόσμος: Φωτιά σε διαμέρισμα – Λιποθύμησε από τις αναθυμιάσεις η ιδιοκτήτρια (Εικόνα & Βίντεο)
Όλα άρχισαν από μία σόμπα
Συναγερμός σήμανε στην οδό Σκουρτανιώτη στον Νέο Κόσμο τα ξημερώματα ανήμερα της εορτής των Θεοφανείων όταν κλήθηκε η πυροσβεστική για φωτιά σε διαμέρισμα.
Άμεσα δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, ενώ, η ένοικος λιποθύμησε από τις αναθυμιάσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER κάτοικος της περιοχης υποστήριξε πως έπεσε η σόμπα στο χαλί, με αποτέλεσμα όπως φαίνεται η ένοικος του διαμερίσματος να λιποθυμήσει.
Ωστόσο είχε προλάβει να σηκώσει τη σομπα επομένως κάηκε μόνο λίγο το χαλί. Η πυροσβεστική παρέμεινε από κάτω τυπικά μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ.
