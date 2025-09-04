Νέος Κόσμος: Δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Οι Αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης με τους θανάτους ενός άνδρα και μιας γυναίκας, που βρέθηκαν νεκροί στο διαμέρισμά τους στον Νέο Κόσμο.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα πρώτα ευρήματα της υπόθεσης υποδεικνύουν δολοφονία και αυτοχειρία, με τον 74χρονο άνδρα να φέρεται να σκότωσε τη γυναίκα και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Φαίνεται ότι οι θάνατοι των δύο προσώπων δεν συνέβησαν ταυτόχρονα, καθώς το πτώμα της γυναίκας βρέθηκε σε πιο προχωρημένη σήψη σε σχέση με τον άνδρα. Ο 74χρονος εντοπίστηκε με τραύμα στο κεφάλι, ενώ η γυναίκα βρισκόταν μπρούμητα στο κρεβάτι με τραύμα στο θώρακα.

Λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης, η ταυτότητά της δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί και παραμένει άγνωστη.

Κοντά στα πτώματα βρέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο και δύο κάλυκες.

Όπως μετέδωσε το Mega, οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία εξαιτίας της έντονης μυρωδιάς που αναδυόταν από το διαμέρισμα.

Στο σημείο έφτασε ιατροδικαστής, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί γυναίκας και του συζύγου της σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο, το οποίο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δυο κάλυκες.

Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη Ιατροδικαστής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Εικόνες από το σημείο

ΔΥΟ ΝΕΚΡΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΜΡΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ