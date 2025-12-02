“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος αποκλεισμός στα Μάλγαρα: Αγρότες κλείνουν την κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη

Το ρεύμα θα μείνει κλειστό μέχρι τις 20:30

Νέος αποκλεισμός στα Μάλγαρα: Αγρότες κλείνουν την κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη
(EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Οι αγρότες, γύρω στις 18:30 το απόγευμα της Τρίτης (02/12) προχώρησαν σε αποκλεισμό και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, της εθνικής οδού, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων.

Υπενθυμίζεται ότι χθες οι αγρότες του δήμου Δέλτα απέκλεισαν το ρεύμα προς Αθήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με εκπροσώπους της συντονιστικής επιτροπής και όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 20:30.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ