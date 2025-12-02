Νέος αποκλεισμός στα Μάλγαρα: Αγρότες κλείνουν την κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη

Οι αγρότες, γύρω στις 18:30 το απόγευμα της Τρίτης (02/12) προχώρησαν σε αποκλεισμό και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, της εθνικής οδού, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων.

Υπενθυμίζεται ότι χθες οι αγρότες του δήμου Δέλτα απέκλεισαν το ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με εκπροσώπους της συντονιστικής επιτροπής και όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 20:30.