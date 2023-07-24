Πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα σημειωθούν από αύριο και για δύο ημέρες, σύμφωνα με επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, το οποίο αναφέρεται στο θερμό κύμα που προκαλεί από τις 12 Ιουλίου κατά διαστήματα συνθήκες καύσωνα με την ονομασία CLEON σε πολλές περιοχές της χώρας.

Συνοπτικά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένεται:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα πρόσκαιρη υποχώρηση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

Αύριο νέα (η τρίτη) θερμική έξαρση με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Την Τετάρτη 26/7, πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, όμως από το απόγευμα θα ξεκινήσει από τη βορειοδυτική Ελλάδα η αποδρομή του καύσωνα με μπουρίνια.

Την Πέμπτη 27/7 αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Πιο αναλυτικά:

1. Σήμερα, η θερμοκρασία υποχωρεί κατά 2 με 5 βαθμούς Κελσίου, με τη μεγαλύτερη πτώση να παρατηρείται στην ανατολική χώρα και τη μικρότερη στη δυτική. Οι μέγιστες τιμές θα φθάσουν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

α. Στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 38 με 40 και κατά τόπους στη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου β. τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου γ. στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

2. Αύριο, προβλέπεται νέα θερμική έξαρση στη χώρα. Οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα φθάσουν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

α. Στα ηπειρωτικά τους 40 με 42 και τοπικά στο εσωτερικό της Θεσσαλίας και της Στερεάς τους 43 με 44 βαθμούς Κελσίου β. στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου γ. στην υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου

3. Την Τετάρτη 26-7-2023 η θερμοκρασία θα φτάσει στα πολύ υψηλά επίπεδα της Τρίτης, αλλά από το απόγευμα στη βορειοδυτική χώρα και πιο συγκεκριμένα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά η καιρική κατάσταση θα αλλάξει με καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από πολύ ενισχυμένους βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους (μπουρίνια). Τα περιορισμένης διάρκειας, αλλά έντονα αυτά φαινόμενα θα επεκταθούν το βράδυ στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

4. Την Πέμπτη 27/7 η θερμοκρασία προβλέπεται να υποχωρήσει κατά 6 με 8 βαθμούς σε όλη τη χώρα και δεν θα ξεπερνά τους 35 με 37 βαθμούς.

Η επικαιροποίηση των προγνώσεων με τα νεότερα στοιχεία και τις λεπτομέρειες στην εξέλιξη των θερμοκρασιών και γενικά του καιρού θα γίνεται ανά εικοσιτετράωρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περισσότερες λεπτομέρειες στα καθημερινά τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr).

Ειδήσεις σήμερα:

Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων – Σήμερα η ομιλία Μητσοτάκη

Άδωνις Γεωργιάδης: Επίδομα 534 ευρώ στους εργαζόμενους σε πυρόπληκτες επιχειρήσεις