Νέο Φάληρο: Συνελήφθη 34χρονος που έκλεβε μεταλλικά καπάκια από ρολόγια ύδρευσης

Από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας, 22 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Νέου Φαλήρου, 34χρονος, κατηγορούμενος για κλοπή κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έλαβαν σήμα του Κέντρου για άτομο που αφαιρεί μεταλλικά καλύμματα μετρητών ρολογιών ύδρευσης από οικίες στην περιοχή του Νέου Φαλήρου και μετέβησαν άμεσα στο σημείο όπου εντόπισαν τον 34χρονο και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο σε σακίδιο που έφερε βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν –140- μεταλλικά καπάκια ρολογιών ύδρευσης.

Στη συνέχεια ο 34χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.