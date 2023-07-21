Νεκρός 43χρονος διανομέας στη Χαλκίδα λόγω θερμοπληξίας – Έκανε βάρδια στον καύσωνα

Κατέληξε 43χρονος διανομέας στη Χαλκίδα, αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα θερμοπληξίας.

Ο άνδρας υπέστη πολλαπλά εγκεφαλικά στο νοσοκομείο και δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή.

Χαλκίδα – Το χρονικό

Όπως αναφέρει το eviaonline, ο άτυχος 43χρονος δούλεψε στον καύσωνα κι όταν γύρισε σπίτι του, στον Καράμπαμπα Χαλκίδας, ένιωσε δυσφορία και ανέφερε στους δικούς του ότι έχει πονοκέφαλο κι υψηλή θερμοκρασία.

Αμέσως επικοινώνησαν με γιατρό, ο οποίος τους συνέστησε κρύες κομπρέσες στο μέτωπο. Η κατάσταση όμως χειροτέρευε όσο περνούσε η ώρα και οι δικοί του τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, με πυρετικούς σπασμούς.

Ο 43χρονος μπήκε στο νοσοκομείο με θερμοπληξία, ενώ λίγο μετά υπέστη πολλαπλά εγκεφαλικά και κατέληξε.

Η οικογένειά του αναφέρει ότι ο 43χρονος άντρας ήταν απόλυτα υγιής και δεν είχε προβλήματα υγείας.

