Νεκρός 43χρονος διανομέας στη Χαλκίδα λόγω θερμοπληξίας – Έκανε βάρδια στον καύσωνα
Υπέστη πολλαπλά εγκεφαλικά
Κατέληξε 43χρονος διανομέας στη Χαλκίδα, αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα θερμοπληξίας.
Ο άνδρας υπέστη πολλαπλά εγκεφαλικά στο νοσοκομείο και δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή.
Χαλκίδα – Το χρονικό
Όπως αναφέρει το eviaonline, ο άτυχος 43χρονος δούλεψε στον καύσωνα κι όταν γύρισε σπίτι του, στον Καράμπαμπα Χαλκίδας, ένιωσε δυσφορία και ανέφερε στους δικούς του ότι έχει πονοκέφαλο κι υψηλή θερμοκρασία.
Αμέσως επικοινώνησαν με γιατρό, ο οποίος τους συνέστησε κρύες κομπρέσες στο μέτωπο. Η κατάσταση όμως χειροτέρευε όσο περνούσε η ώρα και οι δικοί του τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, με πυρετικούς σπασμούς.
Ο 43χρονος μπήκε στο νοσοκομείο με θερμοπληξία, ενώ λίγο μετά υπέστη πολλαπλά εγκεφαλικά και κατέληξε.
Η οικογένειά του αναφέρει ότι ο 43χρονος άντρας ήταν απόλυτα υγιής και δεν είχε προβλήματα υγείας.
