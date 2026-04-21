Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες για τη 13χρονη στο Χαϊδάρι: “Έπεσε με το κεφάλι” – “Την άκουσα να λέει ότι θα πηδήξει”

Μάχη για τη ζωή της εξακολουθεί να δίνει η 13χρονη μαθήτρια του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι, που το πρωί της Δευτέρας 20/4 έπεσε από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για το σοκαριστικό περιστατικό είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τα ενδεχόμενα να είναι όλα ανοιχτά, καθώς μαρτυρίες δίνουν νέα τροπή.

Όπως δήλωσε σήμερα το πρωί μάρτυρας στο DEBATER, “τη στιγμή που έγινε το περιστατικό το τμήμα της μαθήτριας είχε κενό γι’ αυτό βρίσκονταν στο προαύλιο. Δυστυχώς, είχε προειδοποιήσει τους συμμαθητές της ότι θα το κάνει. Δεν έδωσαν βάση όμως σε αυτό. Ήταν ήρεμο κορίτσι γενικά. Δεν ενοχλούσε. Αλλά ήταν προβληματισμένο το παιδί. Όχι, δεν δεχόταν εκφοβισμό από όσο ξέρω. Ήταν στεναχωρημένη με ένα αγόρι από ότι είχαν πει”.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η μαρτυρία κατοίκου της περιοχής που ανέφερε στο Action24 ότι “η μαθήτρια γύρισε και είπε ‘εγώ θα πηδήξω’, κανείς δεν την πίστεψε και το έκανε. Ήταν πολύ ξαφνικό”.

Ο ίδιος σημείωσε παράλληλα ότι “είναι δύσκολο να ήταν ατύχημα, δεν γίνεται να πέσεις σε αυτό το σημείο”.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στον ANT1 ανέφερε ότι υπάρχουν άλλες μαρτυρίες ότι το παιδί καθόταν στο κάγκελο.

Από την πλευρά της, η διευθύντρια του σχολείου διέψευσε τα σενάρια περί κατασκευαστικού προβλήματος. “Την ώρα του διαλείμματος έπεσε από το μπαλκόνι. Η Αστυνομία ερευνά το συμβάν. Υπήρχε και νοσηλεύτρια στο σχολείο, έφτασε αμέσως. Ήρθε και το ΕΚΑΒ αμέσως. Έπεσε με το κεφάλι” είπε στον Alpha και πρόσθεσε:

“Κάτι άκουσα ότι καθόταν επάνω στην κουπαστή ή κατέρρευσε η κουπαστή, δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Υπάρχει μαντράκι, προστατευτική κουπαστή, είναι μια χαρά στη θέση της. Δεν υπήρξε περίπτωση εδώ κάτι κατασκευαστικό να έχει συμβεί”.

Για το περιστατικό μίλησε και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης.

Ο κ. Παπαδομαρκάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, έκανε λόγο για ένα παλιό, αλλά συντηρημένο σχολείο. Όπως υπογράμμισε το θέμα είναι υπό διερεύνηση και από τα αποτελέσματα θα εξαχθούν συμπεράσματα.

«Επιθυμία όλων μας είναι να επανέλθει το παιδί στο φυσιολογικό του περιβάλλον. Δεν είναι σπασμένο το κάγκελο. Το είδα και στις φωτογραφίες», ανέφερε, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.

«Το σχολικό κτίριο είναι παλιό αλλά συντηρημένο. Είδα κάτι σοβάδες. Επικίνδυνο θεωρώ ένα σημείο όταν είναι σαθρό, αλλοιωμένο. Κάθε χρόνο γίνονται επισκέψεις του Δήμου κι αυτό δεν σημαίνει ότι παίρνω το μέρος του Δήμου», είπε ο κ. Παπαδομαρκάκης, επισημαίνοντας ότι επιβάλλεται να γίνονται συντηρήσεις από τους δήμους. «Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα γνωρίζουμε», ανέφερε.

«Πρέπει να δούμε πώς ακριβώς και τι πρέπει να αλλάξει. Υπάρχουν προδιαγραφές αλλά κάθε φορά, ακόμα και με τους σεισμούς αλλάζουν οι κανονισμοί. Όλα τα σχολεία έχουν ελεγχθεί. Εγώ τουλάχιστον, όταν ήμουν υπεύθυνος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είδα ότι όλες οι σχολικές μονάδες είχαν ελεγχθεί», ανέφερε.

Ο κ. Παπαδομαρκάκης τόνισε ότι όλοι αντέδρασαν άμεσα και η σχολική νοσηλεύτρια και οι εκπαιδευτικοί ούτως ώστε να γίνει η μεταφορά της μαθήτριας με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και από εκεί μεταφέρθηκε στο Αγία Σοφία.

Χαϊδάρι: Σε σοκ οι συμμαθητές της 13χρονης – Η ανακοίνωση στην προσευχή

Εν τω μεταξύ, σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια της προσευχής, ενημέρωσαν τα παιδιά πως αν θέλουν μπορούν να απευθύνονται στους ψυχολόγους που βρίσκονται στο σχολείο:

“Λοιπόν θα ξεκινήσουμε κανονικά όπως είπα και σήμερα. Θα υπάρχουν ψυχολόγοι οι οποίοι αν χρειάζεστε οτιδήποτε θα μιλήσετε με τους καθηγητές σας. Λοιπόν σε κάθε περίπτωση ψυχολόγοι θα βρίσκονται εδώ όποιος χρειάζεται κάτι, να μιλήσει. Είναι πολύ ωραίο να βγάζουμε από μέσα μας ότι μας στεναχωρεί. Κανονικά ότι χρειάζεστε και από τους καθηγητές είναι εδώ να τους ενοχλείτε. Είναι πολύ ωραίο μαζί να το μοιραζόμαστε. Οποίο παιδί χρειάζεται κάτι να έρχεται πάνω. Εύχομαι γρήγορα να συνέλθουμε από αυτό. Ξανά λέω προσευχόμαστε όλοι για την συμμαθήτρια σας και ευχόμαστε το καλύτερο. Αν έχω κάποιο νεότερο θα σας ενημερώσω”.

Όσον αφορά στη 13χρονη, συνεχίζεται να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Παίδων “Αγία Σοφία”, με την κατάστασή της να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, ενώ υπενθυμίζεται ότι χθες το απόγευμα υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Όπως έγινε γίνει γνωστό, φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα στη βάση του κρανίου, κάταγμα λεκάνης και άλλα σοβαρά τραύματα, με τα επόμενα 24ωρα να είναι καθοριστικά.