Νέες προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα για το 2026 – Προβλέπονται 1.076 θέσεις

Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσιάστηκαν οι προβλέψεις για τις νέες προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα για το έτος 2026.

Σύμφωνα με την απόφαση, θα καλυφθούν συνολικά 1.076 νέες θέσεις, με την κατανομή να διαμορφώνεται ως εξής:

Πυροσβέστες: 55

Τεχνικοί Οχημάτων: 10

Δόκιμοι Πυροσβέστες: 260

Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 10

Πλοηγοί Κυβερνήτες: 5

Νομικοί: 5

Επί Θητεία: 600

Πλοηγοί Μηχανικοί: 10

Χειριστές Αεροσκαφών / Ελικοπτέρων: 12

Τεχνικοί Αεροσκαφών – Ελικοπτέρων: 15

Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 9

Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί: 70

Πλοηγοί Μηχανικοί: 5

Τεχνικοί Οχημάτων: 5

Οικονομικοί: 5

Παράλληλα, αποφασίστηκε ότι το επίδομα διοίκησης για το προσωπικό θα αποδίδεται κατ’ αναλογία με όσα ισχύουν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος εντάσσεται στο πλαίσιο των κυβερνητικών δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας της χώρας.