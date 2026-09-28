Φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία – Επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτήριο (φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Νέα Ιωνία, καθώς πυρκαγιά ξέσπασε σε επαγγελματικό χώρο και συγκεκριμένα σε κατάστημα καφέ, επί της οδού Κασταμονής, η οποία στη συνέχεια κατεσβέσθη από την Πυροσβεστική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 04:30, ενώ το κατάστημα βρίσκεται στο ισόγειο τριώροφης πολυκατοικίας. Λόγω της φωτιάς έκλεισε ο δρόμος στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού Ικονίου και στην οδό Κασταμονής, από το ύψος της πλατείας Παναιτωλίου, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

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Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης έχει κινητοποιηθεί και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Λόγω της πυρκαγιάς πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση έξι ατόμων που βρίσκονταν στους παρακείμενους ορόφους της πολυκατοικίας.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Σύμφωνα με μαρτυρία στο DEBATER το καφέ στο ισόγειο ήταν κλειστό. «Η καφετέρια κάτω ήταν κλειστή το τελευταίο 6μηνο. Με αυτή την καφετέρια δεν ηρεμούμε ποτέ. Είχαν σκοτώσει έναν υδραυλικό εδώ παλαιότερα», αναφέρει.