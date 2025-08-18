Νέα Ερυθραία: Βίντεο από την καταδίωξη του αδελφού γνωστής παρουσιάστριας που οδηγούσε μεθυσμένος

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί τα ξημερώματα της Δευτέρας στον αδελφό γνωστής παρουσιάστριας στη Νέα Ερυθραία, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και για βία κατά υπαλλήλων.

Ο 38χρονος φέρεται να παραβίασε τη διπλή διαχωριστική γραμμή, προσπερνώντας περιπολικό, με τον ίδιο παρά το σήμα των αστυνομικών, να τους αγνοεί και να συνεχίζει την πορεία του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθησε καταδίωξη, η οποία ολοκληρώθηκε στη διασταύρωση της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου με την οδό Καρασταμάτη Αλεξάκη στη Νέα Ερυθραία, όπου το όχημά του ακινητοποιήθηκε.

Μάλιστα, το STAR εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της καταδίωξης:

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, ο οδηγός πέταξε στο έδαφος την υπηρεσιακή ταυτότητα που του επέδειξε αστυνομικός και τον απώθησε, με αποτέλεσμα να συλληφθεί επιτόπου.

Επί τόπου διενεργήθηκε και αλκοτέστ. Το αποτέλεσμα ήταν θετικό, δείχνοντας επίπεδο άνω του 0,6 mg/l αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα.