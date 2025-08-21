Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Μαζική τροφική δηλητηρίαση στις Δικαστικές Φυλακές – Στο νοσοκομείο 7 κρατούμενοι

Σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό

Eurokinissi-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
DEBATER NEWSROOM

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης 20/8 λόγω περιστατικού μαζικής τροφικής δηλητηρίασης στις Δικαστικές Φυλακές Ναυπλίου.

Σύμφωνα με τις Αργολικές ειδήσεις, 30 έγκλειστοι, εμφάνισαν συμπτώματα που υποδηλώνουν τροφική δηλητηρίαση.

Επτά από τους κρατούμενους χρειάστηκε να εισαχθούν και να νοσηλευτούν στο Νοσοκομείο Ναυπλίου.

Οι υπόλοιποι 23 παρέμειναν κλινήρεις στο κατάστημα κράτησης και βρίσκονται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των αιτιών του περιστατικού.

