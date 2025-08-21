Ναύπλιο: Μαζική τροφική δηλητηρίαση στις Δικαστικές Φυλακές – Στο νοσοκομείο 7 κρατούμενοι

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης 20/8 λόγω περιστατικού μαζικής τροφικής δηλητηρίασης στις Δικαστικές Φυλακές Ναυπλίου.

Σύμφωνα με τις Αργολικές ειδήσεις, 30 έγκλειστοι, εμφάνισαν συμπτώματα που υποδηλώνουν τροφική δηλητηρίαση.

Επτά από τους κρατούμενους χρειάστηκε να εισαχθούν και να νοσηλευτούν στο Νοσοκομείο Ναυπλίου.

Οι υπόλοιποι 23 παρέμειναν κλινήρεις στο κατάστημα κράτησης και βρίσκονται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των αιτιών του περιστατικού.