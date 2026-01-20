Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θάλασσα της Πορτάρας

Η νεκροψία αναμένεται να αποσαφηνίσει τα αίτια του θανάτου

Νάξος: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θάλασσα της Πορτάρας
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Εντοπίστηκε ένας νεκρός άνδρας στη θαλάσσια περιοχή της Πορτάρας στη Νάξο το απόγευμα της Τρίτης (20/01).

Σύμφωνα με όσα γράφει το cyclades24.gr, πρόκειται για έναν άνδρα γερμανικής καταγωγής, περίπου 50 ετών, ο οποίος φέρεται να διέμενε μόνιμα στη Νάξο. Ένας περαστικός εντόπισε το άψυχο σώμα να επιπλέει στη θάλασσα και άμεσα ειδοποίησε το Λιμενικό Σώμα και την Αστυνομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη στιγμή εκείνη, ξεκίνησε επιχείρηση για την ανεύρεση και ανάσυρση της σορού, με τη βοήθεια ιδιωτικού σκάφους που κατάφερε να φτάσει στο σημείο όπου βρισκόταν το πτώμα. Τα αίτια του θανάτου καθώς και η πλήρης ταυτοποίηση της σορού αναμένονται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της νεκροψίας και νεκροτομής.

