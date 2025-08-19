Νάξος: Μηχανή «καρφώθηκε» σε δέντρο – Νεκρός ένας 20χρονος

Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (19.08) στην Νάξο, όταν μηχανή με δύο επιβάτες «καρφώθηκε» σε κορμό δέντρου.

Σύμφωνα με το naxostimes.gr, όλα έγιναν περίπου στις 03.30 τα ξημερώματα, στον περιφερειακό δρόμο της Χώρας της Νάξου. Δύο νεαροί, αλβανικής καταγωγής, ηλικίας 17 και 20 ετών, επέβαιναν σε μηχανή, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεχγο.

Από την πρόσκρουση έχασε τη ζωή του ο 20χρονος συνοδηγός, ενώ, τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του νησιού και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Η τροχαία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου.