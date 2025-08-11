Νάξος: Εντοπίστηκε δεύτερη φωλιά θαλάσσιας χελώνας

Οι κάτοικοι της Νάξου έγιναν μάρτυρες ενός χαρούμενου γεγονότος, διότι εντοπίστηκε δεύτερη φωλιά θαλάσσιας χελώνας στο νησί για φέτος. Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα μήνα είχε εντοπιστεί άλλη μία φωλιά στον Απόλλωνα.

Συγκεκριμένα, στην παραλία του Αγίου Προκοπίου, παρατήρησε λουόμενος τα χαρακτηριστικά ίχνη φωλεοποίησης και ειδοποίησε άμεσα τον Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου. Έπειτα, με τη συνδρομή του Λιμεναρχείου, η φωλιά προστατεύτηκε και σημάνθηκε, με την ελπίδα ότι σε περίπου δύο μήνες οι μικρές χελώνες θα βρουν τον δρόμο τους προς τη θάλασσα.

Η ανάρτηση του Συλλόγου Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου:

Δεύτερη φωλιά θαλάσσιας χελώνας στην Νάξο

Άλλη μια ευχάριστη έκπληξη μας περίμενε σήμερα το πρωί, καθώς λουόμενος στην παραλία του Αγίου Προκοπίου εντόπισε ίχνη φωλεοποίησης θαλάσσιας χελώνας και μας ενημέρωσε.

Σπεύσαμε άμεσα στο σημείο όπου όντως υπήρχαν τα χαρακτηριστικά ίχνη από την θαλάσσια χελώνα και το σημείο που έσκαψε την φωλιά.

Παρουσία στελεχών του Λιμεναρχείου Νάξου, περιφράξαμε την περιοχή της φωλιάς, τοποθετώντας ενημερωτικές πινακίδες.

Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και σε δύο περίπου μήνες να δούμε τα χελωνάκια να βγαίνουν από την άμμο και να κατευθύνονται στην θάλασσα.