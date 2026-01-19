Μπλόκα: Μήνυση των αγροτών που τους βανδάλισαν τα τρακτέρ στη Νίκαια μετά την συνάντηση με Μητσοτάκη

Μήνυση κατά αγνώστων κατέθεσαν το πρωί της Δευτέρας (19/1) οι αγρότες Θοδωρής Παπακωστούλης και Αντώνης Μπατρακούλης που βρήκαν τα τρακτέρ τους βανδαλισμένα μετά την συμμετοχή τους στη πρώτη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε δηλώσεις τους, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας τόνισαν ότι με τη μήνυση που κατέθεσαν ζητούν και την αξιοποίηση υλικού από τις κάμερες του αυτοκινητοδρόμου που βρίσκονται στο σημείο, ενώ συμπλήρωσαν δεν γνωρίζουν ποιος μπορεί να προκάλεσε τις φθορές. «Κάποιοι ίσως με πολύ στενό μυαλό» δήλωσαν χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως τα τρακτέρ των συγκεκριμένων αγροτών στα μπλόκα της Νίκαιας βρέθηκαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης με σκασμένα λάστιχα και γραμμένη την λέξη “προδότης” πάνω τους μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία αγροτών στην οποία μετείχαν οι συγκεκριμένοι αγρότες.