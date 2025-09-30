Μπήκαν οι πρώτες κάμερες για τις λεωφορειολωρίδες πάνω στα λεωφορεία – Ποιες γραμμές αφορά (φωτογραφία)

Οι πρώτες κάμερες για την επιτήρηση των λεωφορειολωρίδων έκαναν την εμφάνισή τους στα οχήματα του στόλου της ΟΣΥ, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου συστήματος ελέγχου με στόχο τη μείωση των παραβάσεων από Ι.Χ. και τη βελτίωση της κυκλοφορίας των ΜΜΜ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι κάμερες τοποθετήθηκαν πιλοτικά σε λεωφορεία φυσικού αερίου, τα μεγάλα «νταλίκες» που εξυπηρετούν γραμμές με υψηλή επιβατική κίνηση. Η αρχή έγινε στη λεωφόρο Μεσογείων, και συγκεκριμένα στη γραμμή Α5 (Ακαδημία – Αγία Παρασκευή – Ανθούσα), όπου η λεωφορειολωρίδα συχνά καταλαμβάνεται από άλλα οχήματα, καθυστερώντας σημαντικά τα δρομολόγια.

Οι κάμερες έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν παραβάσεις σε πραγματικό χρόνο, με στόχο οι εικόνες να διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές για την επιβολή προστίμων. Παράλληλα, θα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της ροής της κυκλοφορίας και την καταγραφή τυχόν επεισοδίων που εμποδίζουν τη λειτουργία των λεωφορειολωρίδων.

Ποιες γραμμές μπαίνουν πρώτες στο πρόγραμμα:

• Α5 Ακαδημία – Ανθούσα

• Εξετάζεται η τοποθέτηση σε ακόμη δύο κεντρικές γραμμές με αυξημένη επιβατική κίνηση και συνεχή προβλήματα παραβάσεων, με στόχο σταδιακά να επεκταθεί το μέτρο σε όλο το λεκανοπέδιο.

Το νέο μέτρο αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά την ταχύτερη μετακίνηση των πολιτών με τα ΜΜΜ, περιορίζοντας τις παράνομες εισόδους Ι.Χ. στις λεωφορειολωρίδες.