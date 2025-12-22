Μουντός ο καιρός τα φετινά Χριστούγεννα, πού θα βρέξει – Κρύο και “χιονο-εκπλήξεις” την Πρωτοχρονιά

Μουντός και χειμωνιάτικος θα είναι ο καιρός τις φετινές γιορτές, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων.

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος του Star Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως από την Τρίτη έως τα Χριστούγεννα θα εκδηλωθούν βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο ενώ χιόνια θα πέσουν σε μεγάλα υψόμετρα στην κεντρική βόρεια Ελλάδα.

Όπως έγραψε ο κ. Κολυδάς, “από την Τρίτη απόγευμα έως και τα Χριστούγεννα βροχές κυρίως στα δυτικά τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Κάποια χιόνια θα έχουμε στα βουνά σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα στη Κεντρική Βόρεια Ελλάδα . Η θερμοκρασία κανονική και οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Οδηγούμε με προσοχή, δεν εκνευριζόμαστε και φυσικά δεν οδηγούμε όταν έχουμε πιεί τα κρασιά και τα τσίπουρά μας”.

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στο Facebook, σημειώνει ότι “με μουντό, βροχερό καιρό και λίγα χιόνια τα φετινά Χριστούγεννα”.

Σύμφωνα με τον ίδιο, “με αρκετές βροχές οδεύουμε προς τα Χριστούγεννα. Οι περισσότερες βροχές το τριήμερο Τρίτη – Πέμπτη θα εκδηλωθούν στα δυτικά – βόρεια – ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα (καιρός τύπου -Π-). Τα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και στα χιονοδρομικά. Η θερμοκρασία θα γίνει λίγο πιο χειμωνιάτικη. Από την Παρασκευή και το Σ/Κ βελτιώνεται ο καιρός. Φινάλε το 2025 θα κάνει με περισσότερο κρύο και ίσως και χιονο-εκπλήξεις! Ακολουθεί η συσσώρευση υετού το επόμενο τριήμερο και ο καιρός σε 10 Χριστουγεννιάτικους προορισμούς”.

Μαρουσάκης: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από τα Χριστούγεννα

Χειμωνιάτικο θα είναι το σκηνικό του καιρού μέχρι και την Πρωτοχρονιά, με διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας να επηρεάζουν τη χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Η νέα εβδομάδα αρχίζει με βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα, ενώ το βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα φέρει έντονα καιρικά φαινόμενα.

Όπως ανέφερε ο κ. Μαρουσάκης, τα Χριστούγεννα θα περάσουμε υπό άστατες καιρικές συνθήκες, με αρκετές βροχές και καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ τα χιόνια θα επιμένουν κυρίως σε μεγάλα υψόμετρα. Στην αλλαγή του έτους δεν αποκλείεται να δούμε χιονοπτώσεις και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, σιγά-σιγά θα μας πλησιάζει η νέα κακοκαιρία. Αύριο ο καιρός θα παραμείνει σταθερός, με βοριάδες στα ανατολικά ηπειρωτικά. Ανατολική και νότια Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες, βορειοανατολική Αττική, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα επηρεαστούν από περισσότερες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, ο καιρός θα επιδεινωθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Πρώτα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και τη δυτική ηπειρωτική χώρα, και προς το απόγευμα τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν ανατολικότερα, φτάνοντας στα δυτικότερα τμήματα του Αιγαίου.

Την ημέρα των Χριστουγέννων, η άστατη καιρική εικόνα θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Θα σημειωθούν βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στο μεγαλύτερο μέρος του ηπειρωτικού κορμού, ενώ και η Αττική πιθανόν να δεχθεί ένα πέρασμα από καταιγίδα.

Στις 26 Δεκεμβρίου τα φαινόμενα θα περιοριστούν ανατολικά και νότια, ενώ ο βοριάς θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας. Η κακοκαιρία θα εκτονωθεί κυρίως στο κεντρικό, ανατολικό και βόρειο Αιγαίο.

Συνολικά, το διάστημα 24-26 Δεκεμβρίου θα επηρεαστεί η χώρα από έντονα φαινόμενα στα δυτικά, κεντρικά, βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με πολλά χιόνια στα ψηλά βουνά. Από τις 26 Δεκεμβρίου αναμένεται πρόσκαιρη βελτίωση, ενώ η θερμοκρασία θα πέφτει σταδιακά, με πιθανή κατέβασή της σε χαμηλότερα υψόμετρα κατά την αλλαγή του έτους.