Μοσχάτο: Αμετανόητοι οι ανήλικοι που ξυλοκόπησαν τον 13χρονο, “σήμερα τον απείλησαν έξω από το σχολείο” – Ξεσπά ο πατέρας του

Ξεσπά μέσω του DEBATER ο πατέρας του 13χρονου που ξυλοκοπήθηκε άγρια από ομάδα 15 ανηλίκων το περασμένο Σάββατο στο Μοσχάτο.

Όπως αποκαλύπτει, οι δράστες της βίαιης επίθεσης σήμερα απείλησαν ξανά στον γιο του έξω από το σχολείο του, ενώ του είχαν στείλει μήνυμα για να βρεθούν και να του ζητήσουν συγγνώμη.

“Φυσικά και φοβάται το παιδί μου. Δεκαπέντε άτομα εναντίον ενός; Του έστειλαν μήνυμα και καλά να συναντηθούν να του ζητήσουν συγγνώμη. Συγγνώμη όταν την επομένη έχουν έρθει κάτω από το σπίτι μου και τραβάνε φωτογραφίες το αυτοκίνητο μου; Όταν πάνε και απειλούν το παιδί μου σήμερα, πώς το μετάνιωσαν; Ένας γονιός από τους 15 δεν ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη” λέει ο πατέρας του 13χρονου στο DEBATER και προσθέτει:

“Ευτυχώς το παιδί μου παρά το ξύλο που έφαγε μου λέει ότι: ‘μπαμπά προχωράμε. Η ζωή συνεχίζεται…’. Για μια παρεξήγηση έγινε, χωρίς λόγο. Με μια φίλη του μιλούσε και αυτοί νόμιζαν ότι τους έβρισε”.

“Τα μικρά πλέον έχουν αλλάξει. Εμείς δεν ήμασταν έτσι. Αυτοί πλέον λειτουργούν ως συμμορίες” καταλήγει ο ίδιος.

“Είναι γνωστή η ομάδα αυτή που ασκεί εκφοβισμό σε παιδιά εδώ. Έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος. Το παιδί αυτό έχει γίνει στόχος μέρες” δήλωσε νωρίτερα στο DEBATER κάτοικος της περιοχής. “Ελπίζω να βρουν και τους άλλους 9” προσθέτει.

Υπενθυμίζεται ότι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους έξι κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν στο Μοσχάτο.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας των ανήλικων τέκνων τους, ενώ αναζητούνται εννέα ακόμα ανήλικοι που συμμετείχαν στην επίθεση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου κατά συναυτουργία.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των άλλων εννέα που συμμετείχαν στην επίθεση και συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία.