Μετρό – Τραμ: Η συχνότητα των δρομολογίων το Σαββατοκύριακο – Πρεμιέρα αύριο για την 24ωρη λειτουργία

Πρεμιέρα κάνει αύριο (13/9) η 24ωρη λειτουργία για το Μετρό και ορισμένες γραμμές λεωφορείων με τον ΟΑΣΑ να ανακοινώνει την συχνότητα των δρομολογίων.

Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση του ΟΑΣΑ, το Μετρό (γραμμές 2 και 3), το Τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7) καθώς και συγκεκριμένες λεωφορειακές γραμμές θα λειτουργούν τα Σαββατοκύριακα σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου.

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 2 και 3 του Μετρό από 22:00 έως 10:00 22:00 00:20 10′ 50” 00:20 02:00 15′ 02:00 05:30 15′ 05:30 07:00 12′ 30” 07:00 10:00 10’50”

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 3 του Μετρό από 22:00 έως 10:00 Πλακεντία – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά Αεροδρόμιο 22:00 00:20 9′ 00” 36′ 00:20 02:00 15′ 02:00 05:30 15″ 05:30 07:00 10′ 00” 36′ 07:00 10:00 9′ 00” 36′

Συχνότητες διέλευσης γραμμών Τ6 και Τ7 του Τραμ από 22:00 έως 10:00