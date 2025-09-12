Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό – Τραμ: Η συχνότητα των δρομολογίων το Σαββατοκύριακο – Πρεμιέρα αύριο για την 24ωρη λειτουργία

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΑ

Μετρό – Τραμ: Η συχνότητα των δρομολογίων το Σαββατοκύριακο – Πρεμιέρα αύριο για την 24ωρη λειτουργία
ΜΕΤΡΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Πρεμιέρα κάνει αύριο (13/9) η 24ωρη λειτουργία για το Μετρό και ορισμένες γραμμές λεωφορείων με τον ΟΑΣΑ να ανακοινώνει την συχνότητα των δρομολογίων.

Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση του ΟΑΣΑ, το Μετρό (γραμμές 2 και 3), το Τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7) καθώς και συγκεκριμένες λεωφορειακές γραμμές θα λειτουργούν τα Σαββατοκύριακα σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου.

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 2 και 3 του Μετρό από 22:00 έως 10:00

22:0000:2010′ 50”
00:2002:0015′
02:0005:3015′
05:3007:0012′ 30”
07:0010:0010’50”

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 3 του Μετρό από 22:00 έως 10:00

Πλακεντία – Δημοτικό Θέατρο ΠειραιάΑεροδρόμιο
22:0000:209′ 00”36′
00:2002:0015′
02:0005:3015″
05:3007:0010′ 00”36′
07:0010:009′ 00”36′

Συχνότητες διέλευσης γραμμών Τ6 και Τ7 του Τραμ από 22:00 έως 10:00

Πικροδάφνη – Σύνταγμα (T6)Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα (Τ7) 
22:0000:3015′15′
00:3001:4025′25′
01:4005:30 25″ 25″
05:3010:0012′12′
