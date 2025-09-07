Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Μετρό Θεσσαλονίκης: Εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικού προβλήματος
DEBATER NEWSROOM

Για τεχνικούς λόγους, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής και δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας THEMA.

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση αμέσως μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας, για την οποία, όπως επισημαίνεται, πραγματοποιούνται οι ενέργειες που επιβάλλονται από τα σχετικά πρωτόκολλα.

