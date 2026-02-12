Μετρό Γραμμή 4: Με το “Break on through” των Doors η άφιξη του μετροπόντικα στον Ευαγγελισμό – Δείτε το βίντεο

Στο φρέαρ του Ευαγγελισμού έφτασε ο ο ένας από τους δύο μετροπόντικες που είναι υπεύθυνοι για την κατασκευή της Γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας.

Η άφιξη του μετροπόντικα μήκους 100 μέτρων εμφανίστηκε στον Ευαγγελισμό, επί των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου. Μόλις ο μετροπόντικας βγήκε στην επιφάνεια στον Ευαγγελισμό όσοι βρίσκονταν στο σημείο ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, ενώ ακούστηκε το διάσημο τραγούδι των Doors «Break on through».

Στο βίντεο φαίνεται ο τρόπος που λειτουργεί ο μετροπόντικας που κατασκευάζει τη σήραγγα, σε κάθε ενάμιση μέτρο διάνοιξης, τοποθετεί αντίστοιχο τσιμεντένιο δακτύλιο, αφήνοντας πίσω του έτοιμη σήραγγα.

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Μετά την ολοκλήρωση του σπουδαίου έργου ο μετροπόντικας ανασυρθεί στην επιφάνεια και θα αποθηκευτεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για χρήση σε άλλα έργα στο μέλλον. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Πάνω από 300 εργαζόμενοι και 3.000 δακτύλιοι σκυροδέρματος, έτοιμο το 65% της σήραγγας

Η «Αθηνά» και το προσωπικό της ΑΒΑΞ έχει τοποθετήσει 3.393 δαχτυλίδια για την διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4 του Μετρό ξεκινώντας από το Γουδί και περνώντας από Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη και Καισαριανή. Το χώμα που έχει απομακρυνθεί υπολογίζεται στα 400.000 κυβικά μέτρα.

Οι 300 εργαζόμενοι της κατασκευάστριας κοινοπραξίας AVAX-GHELLA-ALSTOM που ανήκουν στις ομάδες του μετροπόντικα, σε συνεχή συνεργασία με τα στελέχη της «Ελληνικό Μετρό», εργάζονται πυρετωδώς και βρίσκονται πια στην τελική ευθεία.

Το «ξετρύπημα» αυτό του πρώτου από τους δύο μετροπόντικες που δουλεύουν για το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της χώρας, είναι το ορόσημο της θραύσης του τοιχίου του φρέατος, στη γλώσσα του κατασκευαστικού κλάδου ονομάζεται breakthrough (μπρέικθρου).

Ο δεύτερος, ο δίδυμος μετροπόντικας της κατασκευάστριας κοινοπραξίας, η «Νίκη» ακολουθεί αντίθετη πορεία 7,5 χιλιομέτρων. Ξεκίνησε από το Άλσος Βεϊκου και αφού πέρασε από το Γαλάτσι και τον σταθμό «Ελικώνος» σήμερα βρίσκεται λίγο μετά τον σταθμό στην «πλατεία Κυψέλης», έχοντας ήδη κατασκευάσει σήραγγα 2.960 μέτρων, καλύπτοντας δηλαδή το 42% της διαδρομής της.

Ακολουθώντας τη διαδρομή της η «Νίκη» θα περάσει κάτω από τα Δικαστήρια, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα Εξάρχεια, την Ακαδημίας και το Κολωνάκι, τερματίζοντας κι εκείνη στο φρέαρ Ευαγγελισμού.