Ποντικός έκανε βόλτα στον σταθμό του Ευαγγελισμού στο μετρό – Η αντίδραση του κόσμου (βίντεο)
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σταθμούς
Θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης, όμως είναι αλήθεια! Ένας ποντικός άρχισε να τρέχει στον χώρο των εκδοτηρίων του μετρό στον Ευαγγελισμό με άγνωστη κατεύθυνση.
@tzeni_88 City life at its finest 🐭 #athina #metro #greektikok #meme #fyp ♬ Messy – Funny Songs
Οι περαστικοί απαθανάτισαν τη στιγμή και αναρωτιούνται αν υπάρχουν και άλλα.
