Ποσειδώνος: Μεθυσμένος ο 23χρονος οδηγός που προκάλεσε τη θανατηφόρα καραμπόλα – Νεκρός ένας 25χρονος

Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου.

Το σοβαρό τροχαίο έγινε όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος Τσέχος, υπό την επήρεια αλκοόλ όπως διαπιστώθηκε αργότερα, καρφώθηκε με ταχύτητα σε όχημα που περίμενε στο φανάρι για να ανάψει το πράσινο, μαζί με άλλα τρία αυτοκίνητα.

Η σφοδρή πρόσκρουση προκάλεσε καραμπόλα, με τα οχήματα να συγκρούονται μεταξύ τους. Το όχημα του άτυχου 25χρονου οδηγού, ρουμανικής καταγωγής, χτυπήθηκε πρώτα, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε σε άλλο ΙΧ που οδηγούσε συνομήλικός του και στη συνέχεια αυτό προσέκρουσε σε όχημα 48χρονου οδηγού.

Το όχημα του άτυχου νεαρού εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με ακόμα ένα όχημα που περίμενε στο φανάρι.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο 25χρονος να τραυματιστεί σοβαρά και να διακομιστεί άμεσα στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο συνεπιβάτης του, 24χρονος Έλληνας, και ο 23χρονος Τσέχος που προκάλεσε το δυστύχημα τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν στο Γεννηματάς.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 23χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες και επικίνδυνη οδήγηση.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη αποτύπωση των συνθηκών του δυστυχήματος, ενώ εκφράζονται τα συλλυπητήρια στους οικείους του θύματος.