Μετέωρα: Σκληρό βίντεο – Η στιγμή που η 65χρονη πέφτει από βράχους στο κενό και σκοτώνεται

Ανατριχίλα προκαλούν τα πλάνα από τη στιγμή της θανατηφόρας πτώσης της 65χρονης γυναίκας από την Ιερά μονή Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα.

Η άτυχη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης 7/4, πέφτοντας από τους βράχους, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε τη σοκαριστική στιγμή της πτώσης:

H oμάδα της Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας ανέσυρε την 65χρονη, ύστερα από μια δύσκολη επιχείρηση, με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ, της Πυροσβεστικής, της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 65χρονη είχε αφήσει τα προσωπικά της αντικείμενα στις τουαλέτες της Ιερας Μονής Αγίου Στεφάνο πριν προχωρήσει προς τον βράχο.

Το σκληρό βίντεο καταγράφηκε από το κινητό άλλου επισκέπτη της Μονής, ο οποίος απαθανάτιζε τη θέα, χωρίς να μπορεί να φανταστεί τι θα επακολουθήσει.