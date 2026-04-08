Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποια συνέπεια σας ανησυχεί περισσότερο;
ΕΛΛΑΔΑ

Μετέωρα: Σκληρό βίντεο – Η στιγμή που η 65χρονη πέφτει από βράχους στο κενό και σκοτώνεται

Καταγράφηκε από κινητό επισκέπτη της Ιεράς Μονής που απαθανάτιζε τη θέα

DEBATER NEWSROOM

Ανατριχίλα προκαλούν τα πλάνα από τη στιγμή της θανατηφόρας πτώσης της 65χρονης γυναίκας από την Ιερά μονή Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα.

Η άτυχη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης 7/4, πέφτοντας από τους βράχους, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Δείτε τη σοκαριστική στιγμή της πτώσης:

H oμάδα της Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας ανέσυρε την 65χρονη, ύστερα από μια δύσκολη επιχείρηση, με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ, της Πυροσβεστικής, της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 65χρονη είχε αφήσει τα προσωπικά της αντικείμενα στις τουαλέτες της Ιερας Μονής Αγίου Στεφάνο πριν προχωρήσει προς τον βράχο.

Το σκληρό βίντεο καταγράφηκε από το κινητό άλλου επισκέπτη της Μονής, ο οποίος απαθανάτιζε τη θέα, χωρίς να μπορεί να φανταστεί τι θα επακολουθήσει.

