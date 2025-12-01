Meteo: Πάνω από 1000 χιλιοστά βροχής στα Τζουμέρκα τον φετινό Νοέμβριο – Σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν τον φετινό Νοέμβριο στην Ήπειρο και πιο συγκεκριμένα στην ορεινή ζώνη των Τζουμέρκων, όπου τα καταγεγραμμένα ύψη υπερέβησαν τα 1000 χιλιοστά μέσα σε έναν μήνα.

Ο Νοέμβριος του 2025 χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα αυξημένες βροχοπτώσεις, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, σύμφωνα με τις καταγραφές του εκτεταμένου δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Τα 10 μεγαλύτερα μηνιαία ύψη βροχής από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία χάρτη του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, όπου παρουσιάζεται η χωρική κατανομή του συνολικού μηνιαίου υετού πάνω από την Ελλάδα για τον Νοέμβριο του 2025, 4 σταθμοί κατέγραψαν μηνιαίο ύψος βροχής άνω των 800 χιλιοστών, 13 σταθμοί άνω των 600 χιλιοστών, 33 σταθμοί άνω των 400 χιλιοστών, ενώ 283 σταθμοί κατέγραψαν ποσότητες μεγαλύτερες από 100 χιλιοστά (ποσοστό 51% επί του συνόλου των ενεργών σταθμών). Συνολικός μηνιαίος υετός για τον Νοέμβριο 2025, όπως καταγράφηκε από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχής καταγράφηκε στον Καταρράκτη Άρτας, όπου σημειώθηκαν 1055 χιλιοστά, με ορισμένες μικρές απώλειες στην καταγεγραμμένη ποσότητα λόγω μικρών διακοπών στη μετάδοση δεδομένων.