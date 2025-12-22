Μεταξουργείο: Είχαν κρύψει την κάνναβη σε… σωλήνα απορροφητήρα – 2 συλλήψεις (βίντεο)

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Δίωξης Εγκλημάτων Αθηνών δύο αλλοδαποί για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών συνέλαβαν το μεσημέρι της 19ης Δεκεμβρίου 2025, δύο αλλοδαπούς ηλικίας 32 και 20 ετών, στην περιοχή του Μεταξουργείου.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και πλαστογραφία.

Κατά τον έλεγχο της οικίας των δύο αλλοδαπών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-328- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

-3- ναρκωτικά δισκία,

-13- κινητά τηλέφωνα,

μαχαίρι και

πλαστή ταυτότητα.



Σημειώνεται ότι μέρος της ποσότητας κάνναβης εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών επιμελώς κρυμμένo σε σωλήνα απορροφητήρα της οικίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.