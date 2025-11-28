Μεσολόγγι: Κεραυνός έπεσε δίπλα σε στρατόπεδο – Τέσσερις φαντάροι στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους

Κοντά στο στρατόπεδο του Μεσολογγίου έπεσε κεραυνός το πρωί της Παρασκευής (28/11) με αποτέλεσμα τέσσερις φαντάροι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι τέσσερις φαντάροι από το Μεσολόγγι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο διότι φοβήθηκαν τον κεραυνό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τρεις πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ ένας παραμένει για προληπτικούς λόγους.