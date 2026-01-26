Μελίσσια: Καθίζηση οδοστρώματος λόγω σοβαρής βλάβης σε αγωγό – Που έχει διακοπεί η κυκλοφορία
Οι εικόνες από το σημείο
Καθίζηση οδοστρώματος λόγω σοβαρής βλάβης σε αγωγό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 26/1 στα Μελίσσια.
Μάλιστα, λόγω του συμβάντος αυτό αρχικά διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λ. Δημοκρατίας στο ύψος της οδού 25ης Μαρτίου στην περιοχή.
Στη συνέχεια, η διακοπή της κυκλοφορίας μεταφέρθηκε επί της Λ. Δημοκρατίας στο ύψος της οδού Ηρώου.
