Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Μελίσσια: Καθίζηση οδοστρώματος λόγω σοβαρής βλάβης σε αγωγό – Που έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Οι εικόνες από το σημείο

Μελίσσια: Καθίζηση οδοστρώματος λόγω σοβαρής βλάβης σε αγωγό – Που έχει διακοπεί η κυκλοφορία
Facebook/Δήμος Πεντέλης
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:04

Καθίζηση οδοστρώματος λόγω σοβαρής βλάβης σε αγωγό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 26/1 στα Μελίσσια.

Μάλιστα, λόγω του συμβάντος αυτό αρχικά διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λ. Δημοκρατίας στο ύψος της οδού 25ης Μαρτίου στην περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, η διακοπή της κυκλοφορίας μεταφέρθηκε επί της Λ. Δημοκρατίας στο ύψος της οδού Ηρώου.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ