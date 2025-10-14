Μεγάλη απεργία στη Θεσσαλονίκη ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο (φωτογραφίες)

Εργαζόμενοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, συμμετείχαν το πρωί σε κινητοποιήσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της σημερινής εικοσιτετράωρης απεργίας, διαμαρτυρόμενοι για νέο εργασιακό νομοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα 13ωρης εργασίας του εργαζόμενου σε έναν εργοδότη.

Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από διάφορα σημεία της πόλης -από το ΕΚΘ δυνάμεις του Κέντρου και της ΑΔΕΔΥ, από το άγαλμα του Βενιζέλου τα Εργατικά Συνδικάτα που πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ και από την Καμάρα πρωτοβάθμια σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και κινήσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και κατέληξαν με διάφορα λιγής ώρας στο ΥΜΑΘ.

Κεντρικά συνθήματα των διαδηλωτών αφορούσαν την αύξηση των αποδοχών, το αίτημα για ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και για συλλογικές συμβάσεις, την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και παιδείας, ενώ εξέφρασαν την αντίθεση τους στις ελαστικές μορφές απασχόλησης και στη συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών. Επισήμαναν, επίσης, την ανάγκη προστασίας των εργαζομένων από εργοδοτικές αυθαιρεσίες, ζητώντας αύξηση των ελέγχων στις χώρους δουλειάς, πάταξη της αδήλωτης και απλήρωτης εργασίας και τήρηση του νόμιμου ωραρίου και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.