Μεγάλη αναζωπύρωση στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας

Μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (9/8) καθώς η πυροσβεστική δίνει μάχη για να περιορίσει τα διάσπαρτα μέτωπα.

Η μεγάλη φωτιά στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας που ξέσπασε την Παρασκευή (8/8) σημειώνει νέες αναζωπυρώσεις το απόγευμα του Σαββάτου. Η φωτιά καίει πευκοδάσος, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα λόγω της έντασης των ανέμων και κατευθύνεται προς τη Νεράιδα.

Στο σημείο επιχειρούν 134 πυροσβέστες, με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 46 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Η φωτιά ξέσπασε χθες στην περιοχή του Χελιδονιού και λόγω των ανέμων εξαπλώθηκε ταχύτατα προς τις κοινότητες Ηράκλεια και Πουρνάρι, πριν αλλάξει κατεύθυνση και στραφεί εκ νέου προς το Χελιδόνι, απειλώντας την Καυκανιά και το Λαντζόι.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε αγροτικά σπίτια, οχήματα, εκτάσεις και ζώα, ενώ στην Ηράκλεια Ολυμπίας η φωτιά δεν εισήλθε τελικά στον οικισμό χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση πυροσβεστών και κατοίκων.

Στην ευρύτερη περιοχή της Ηράκλειας, ένας κτηνοτρόφος τραυματίστηκε προσπαθώντας να σώσει τα ζώα του.