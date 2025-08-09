Φωτιά τώρα στην Πρέβεζα – Μήνυμα του 112 για εκκένωση της Βρυσούλας

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πρέβεζα και συγκεκριμένα κοντά στην περιοχή Βρυσούλα, κινητοποιώντας δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 14:00 ήχησε αρχικό μήνυμα από το 112, το οποίο αναφέρει: “Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 9, 2025

Μετά από λίγο ήχησε και δεύτερο μήνυμα από το 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους της Βρυσούλας να απομακρυνθούν προς Κρανέα.