Φωτιά τώρα στην Πρέβεζα – Μήνυμα του 112 για εκκένωση της Βρυσούλας
Πρόκειται για μεγάλη πυρκαγιά που καίει κοντά στον οικισμό της Βρυσούλας
Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πρέβεζα και συγκεκριμένα κοντά στην περιοχή Βρυσούλα, κινητοποιώντας δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Μάλιστα, λίγο μετά τις 14:00 ήχησε αρχικό μήνυμα από το 112, το οποίο αναφέρει: “Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 9, 2025
Μετά από λίγο ήχησε και δεύτερο μήνυμα από το 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους της Βρυσούλας να απομακρυνθούν προς Κρανέα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Βρυσούλα απομακρυνθείτε προς #Κρανέα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 9, 2025
