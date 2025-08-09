Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά τώρα στην Πρέβεζα – Μήνυμα του 112 για εκκένωση της Βρυσούλας

Πρόκειται για μεγάλη πυρκαγιά που καίει κοντά στον οικισμό της Βρυσούλας

Φωτιά τώρα στην Πρέβεζα – Μήνυμα του 112 για εκκένωση της Βρυσούλας
.(ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:59

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πρέβεζα και συγκεκριμένα κοντά στην περιοχή Βρυσούλα, κινητοποιώντας δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 14:00 ήχησε αρχικό μήνυμα από το 112, το οποίο αναφέρει: “Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.

Μετά από λίγο ήχησε και δεύτερο μήνυμα από το 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους της Βρυσούλας να απομακρυνθούν προς Κρανέα.

