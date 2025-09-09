Μέγα Σπήλαιο: Ο ηγούμενος ήθελε να πουλήσει και άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος έναντι 10 εκατ. ευρώ – Το ψάχνουν σε χωράφια

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τον ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, που συνελήφθη μαζί με τον βοηθό του, για αρχαιοκαπηλία.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο ηγούμενος δεν προσπάθησε να πουλήσει μόνο τα δύο Ευαγγέλια και τις 17 εικόνες, αλλά είχε βάλει στόχο να βγάλει στο σφυρί και ένα άγαλμα αμύθητης αξίας.

Πρόκειται για ένα μπρούτζινο άγαλμα ύψους περίπου 1.80 μέτρων της θεάς Αρτέμιδος το οποίο έχει κρύψει σε χωράφι γύρω από τη Μονή και σκόπευε να πουλήσει έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ηγούμενος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έκανε την αποκάλυψη στους αστυνομικούς που εμφανίστηκαν ως ενδιαφερόμενοι αγοραστές.

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ είναι σε πλήρη εξέλιξη σε χωράφια γύρω από τη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, προκειμένου να το εντοπίσουν.

Ο 63χρονος ηγούμενος με τον βοηθό του φέρεται να έστηναν εδώ και αρκετούς μήνες το «ιερό κόλπο», αναζητώντας αγοραστές για να ξεφορτωθούν την εκκλησιαστική περιουσία και να γεμίσουν τις τσέπες τους.

Το κλιμάκιο της Δίωξης οργανωμένου Εγκλήματος όταν έμαθε τι ετοίμαζε ο ηγούμενος, κατάφερε να διεισδύσει στο περιβάλλον του ιερωμένου και ένας αστυνομικός εμφανίστηκε ως μεσάζοντας που μπορούσε να τον φέρει σε επαφή με πιθανούς αγοραστές.

Νωρίτερα, οι αστυνομικοί είχαν περάσει χειροπέδες σε τέσσερα ακόμη άτομα. Σε ένα ζευγάρι ενεχυροδανειστών, στον μεσάζοντα και σε έναν βοσκό που λίγες ώρες πριν πούλησε εκατοντάδες αρχαία νομίσματα στους ίδιους αγοραστές. Πάνω τους βρέθηκαν και 12.000 ευρώ που θα έδιναν ως προκαταβολή για να αγοράσουν τα ιερά ευαγγέλια και τις 17 εικόνες.

Σύμφωνα με το Mega, τα τελευταία 3 χρόνια ο ηγούμενος είχε φροντίσει να καλλιεργήσει την εικόνα που πιστού μοναχού, που όχι μόνο δεν θα έβαζε ποτέ χέρι στην εκκλησιαστική περιουσία, αλλά θα κυνηγούσε όποιον τολμούσε ακόμη και να το σκεφτεί.

«Αυτός σκότωνε άνθρωπο, μην πειράξεις κάτι από εκεί. Τώρα τον έχει μπλέξει κάποιος, έχει γίνει κάτι άλλο, δεν μπορώ να ξέρω. Από μικρό παιδί έλεγε στον πατέρα μου θα πάω στο μοναστήρι», είπε ο αδερφός του ηγουμένου.

Άμεσα, μετά τη σύλληψή του, με εντολή του Μητροπολίτη Καλαβρύτων ο ηγούμενος της μονής τέθηκε σε αργία.

Προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη

Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν τη Δευτέρα στον εισαγγελέα Κορίνθου, ο οποίος αφού διάβασε τη δικογραφία τους άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, παράλειψη δήλωσης και υπεξαίρεση μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Όλοι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη 11/9.