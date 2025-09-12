Μαρούσι: Αναστάτωση με γυναίκα που απείλησε να πέσει από μπαλκόνι – Την έσωσε ο πατέρας της
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (12/9) επί της οδού Μαραθωνοδρόμου στο Μαρούσι όταν γυναίκα απείλησε να πέσει από τον 3ο όροφο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ στο σημείο έφτασε ο πατέρας της που την απέτρεψε από το πηδήξει στο κενό.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στο Μαρούσι.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις