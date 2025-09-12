Μαρούσι: Αναστάτωση με γυναίκα που απείλησε να πέσει από μπαλκόνι – Την έσωσε ο πατέρας της

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (12/9) επί της οδού Μαραθωνοδρόμου στο Μαρούσι όταν γυναίκα απείλησε να πέσει από τον 3ο όροφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ στο σημείο έφτασε ο πατέρας της που την απέτρεψε από το πηδήξει στο κενό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στο Μαρούσι.