Μαρίσσα Λαιμού: Πέθανε στα 28 από τσίμπημα εντόμου – Την είχαν αφήσει να φύγει από το νοσοκομείο την προηγούμενη ημέρα (Βίντεο)

Τα μέλη της εφοπλιστικής οικογένειας Λαιμού βιώνουν έναν τεράστιο συναισθηματικό κλονισμό από τον αιφνίδιο και αναπάντεχο θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού, σε ηλικία μόλις 28 ετών.

Κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού και της συζύγου του Μπέσσυς ήταν η νεαρή γυναίκα, η οποία είχε αποκαλύψει ότι το παιδί της, το οποίο είχε νικήσει τον καρκίνο, «έφυγε» από τσίμπημα εντόμου.

Η θεία της Μαρίσσας, μιλώντας στο Live News, είπε ότι «δεν έχω μιλήσει ακόμα με τους γονείς της Μαρίσσας. Δεν θα έχουν νέα ακόμη γιατί δεν έχει γίνει η νεκροψία. Οπότε δεν έχω να σας πω νέα. Σε λίγες ημέρες θα ξέρουμε. Εγώ ξέρω ότι την βρήκανε στο δωμάτιό της, στο διαμέρισμά της, ένας φίλος της οικογένειας».

«Πήγε η οικονόμος στο δωμάτιό της να την βρει, αλλά είχε “φύγει”, στο κρεβατάκι της»

Φίλος της οικογένειας Λαιμού περιέγραψε στο Live News ότι ενώ η Μαρίσσα Λαιμού νίκησε τη μάχη με τον καρκίνο, τελικά έφυγε από τη ζωή από ένα τσίμπημα εντόμου.

«Παίρνει καιρό η νεκροψία, μια εβδομάδα μας έχουν πει. (Η διάγνωση των γιατρών) ήταν toxic effect of venom. Δεν μας είπανε ποιο έντομο, θα το βρούνε και αυτό. Έχουνε πει «animal bite» (δάγκωμα ζώου) που εννοούν «insect bite» (τσίμπημα εντόμου), αλλά δεν ξέρουν ποιο. Το παιδί είχε πάει στο νοσοκομείο που της έκαναν θεραπεία πριν (για τον καρκίνο) … έφυγε το παιδάκι από εκεί, είχε ένα εξάνθημα, είχε φαγούρα και της έδωσαν αντιβίωση και είχε και λίγο πυρετό. Αυτό είχε γίνει κι έφυγε από το νοσοκομείο με αυτή τη διάγνωση. Έφυγε 18:00 – 18:30 και της είπαν να γυρίσει σπίτι».

«Παρόλου που ο γιατρός της, ο ογκολόγος της την έστειλε με ασθενοφόρο εκεί γιατί δεν την είδαν καλά. Το παιδί δεν ήταν πολύ καλά για να πάει μόνο του εκεί και το στείλανε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Πήγε η οικονόμος στο δωμάτιό της να την βρει, αλλά είχε “φύγει”, στο κρεβατάκι της με το σκέπασμα κανονικά».

«Ήταν κοριτσάκι με πάρα πολλά χαρίσματα, κλαίει όλη η Αγγλία, όλοι οι γιατροί της… Ήτανε στο θέατρο, είχε όνειρα. Ανέβασε μια παράσταση μόνη της, τον “Ρωμαίο και Ιουλιέτα” τον Φεβρουάριο σε ένα μικρό θέατρο. Μετά τον καρκίνο φανταστείτε, δεν κάθισε. Ήταν ένα παιδάκι που όλο ψαχνόταν να κάνει πράγματα. Είχε δει τόσα θέατρα, όπερες, μπαλέτα όλα στο Λονδίνο όλα. Ήτανε ένα τρομερό κοριτσάκι και τώρα ετοίμαζε να ανεβάσει κι άλλη παράσταση».

Ποια ήταν η Μαρίσσα Λαιμού

Η Μαρίσσα ήταν μία 28χρονη κοπέλα γεμάτη όνειρα και δημιουργικότητα. Είχε αγάπη για το θέατρο και είχε πρωταγωνιστήσει στο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» ενώ ετοίμαζε και τη νέα της παράσταση.

«Ένα ταπεινό κορίτσι αγαπούσε την τέχνη, το θέατρο. Προ 3 μήνες είχε κάνει τα γενέθλιά της, 30 χρονών. Όλα πήγαιναν πολύ καλά. Ήταν ταπεινή, ένα σεμνό κορίτσι, είχε αδυναμία στον πατέρα της, αγαπούσε την τέχνη. Είχε περάσει καρκίνο, το είχε ξεπεράσει όμως, την αρρώστια αυτή του καρκίνου», είπε η θεία της 28χρονης.

Ήταν κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λαιμού. Με μια ισχυρή παρουσία στο χώρο της μόδας είχε ξεκινήσει την καριέρα της δουλεύοντας στο Παρίσι με τη Sonia Rykiel και τον John Galliano.