Μαρίνα Ζέας: Πώς ξεκίνησε η φωτιά που έκαψε και βύθισε τα 4 πολυτελή γιοτ (φωτογραφίες, βίντεο)

Από ένα ξύλινο σκάφος, που εκτελούσε τουριστικά δρομολόγια, ξεκίνησε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά, που κατέστρεψε ολοσχερώς τέσσερα πολυτελή σκάφη.

Η καταστροφική πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης 13/11 και πολύ γρήγορα εξαπλώθηκε σε τρία ακόμα παρακείμενα σκάφη.

Αρχικά, βυθίστηκαν το ξύλινο ιστιοφόρο και δύο από τα άλλα σκάφη, ενώ το τέταρτο βυθίστηκε λίγο αργότερα.

Επί τόπου επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα αλλά και πλοιάρια της πυροσβεστικής και του λιμενικού για ρίψεις νερού από θαλάσσης.

Τα βυθισμένα σκάφη θα μεταφερθούν με ρυμουλκό, ενώ στο νερό τοποθετήθηκαν ειδικά φράγματα, προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση των υδάτων.

Όπως είπε αυτόπτης μάρτυρας στο MEGA: «Κατά τις 3 η ώρα πρέπει να ξεκίνησε η πυρκαγιά. Κατέβηκα αμέσως κάτω γιατί είναι από πάνω το σπίτι μου. Η φωτιά ξεκίνησε από το ξύλινο. Γίνονταν πολλές εκρήξεις από το πετρέλαιο. Δεν ακούστηκε έκρηξη πριν ξεκινήσει η φωτιά».

Η πυροσβεστική έχει ήδη αρχίσει έρευνα για το περιστατικό.