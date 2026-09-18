Ανδρουλάκης για Μαργαρίτα Παπανδρέου: “Την αποχαιρετούμε με σεβασμό”

Σε δήλωση για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών, προχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η ανάρτηση του κ. Ανδρουλάκη:

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H Μαργαρίτα Παπανδρέου συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πρόοδο.

Με τη διεκδικητική δημόσια παρουσία της, συνέβαλε στη μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου, την ισότητα και χειραφέτηση των γυναικών σε μια εποχή κατά την οποία η κατοχύρωση αυτών των δικαιωμάτων σε κάθε πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής δεν ήταν αυτονόητη. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος. Η προσωπική της διαδρομή στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου συνδέθηκε με τα ορόσημα μιας περιόδου πολιτικών, κοινωνικών και θεσμικών μετασχηματισμών, που σφράγισαν τη σύγχρονη Ελλάδα.

Την αποχαιρετούμε με σεβασμό.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο καθώς και στα πολυαγαπημένα της εγγόνια.