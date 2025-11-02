Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
ΕΛΛΑΔΑ

Μάνη: Νεκρός 24χρονος αναβάτης μηχανής μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Γυθείου

DEBATER NEWSROOM

Ακόμη μία τραγωδία σημειώθηκε στο δρόμο τα ξημερώματα της Κυριακής (2/11) μετά από σύγκρουση μηχανής με αγριογούρουνο στη Μάνη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 24χρονου.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε ξημερώματα Κυριακής στο 11ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Γυθείου – Αρεόπολης στη Μάνη. 

Όπως μεταδίδει το flynews.gr, η μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με το μεγαλόζωμο ζώο και στη συνεχεία εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε κολώνα και ακολούθως έπεσε σε χωμάτινο χαντάκι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Γυθείου.

