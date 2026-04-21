Μαίνεται η φωτιά στο Ωραιόκαστρο – Σαρηγιάννης: “Δημιουργούνται τοξικές ενώσεις, προσοχή στο πλύσιμο των αυλών”

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης 21 Απριλίου σε εταιρεία ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να την θέσουν υπό έλεγχο, χωρίς όμως να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο της επιχείρησης και καίει υλικά ανακύκλωσης και απορρίμματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ΑΠΘ και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στο thesspost, εφιστά την προσοχή στους κατοίκους για τον πυκνό καπνό που καλύπτει την περιοχή.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σαρηγιάννης αναφέρει:

«Επειδή θα βρέξει αύριο, το πρόβλημα δε θα είναι στον αέρα, μετά τη βροχή δε θα υπάρχει τίποτα. Θα πρέπει να δούμε τι έχει καεί και να δούμε εάν τοπικά στην περιοχή υπάρχει επιμόλυνση του εδάφους, καθώς είναι περιοχή που έχει κι άλλες δραστηριότητες. Να υπάρχει μια έξτρα προφύλαξη του κόσμου, όταν θα πλύνουν τις αυλές, για να μην εκτεθούν στα σωματίδια αυτά που επαναιωρούνται λόγω της έκπλυσης. Πρόκειται κυρίως για αιθάλη αλλά και τοξικές ενώσεις, διοξίνες και φουράνια».

Ο κ. Σαρηγιάννης συστήνει ιδιαίτερα στα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, να αποφύγουν την εισπνοή του καπνού. «Να κλείσουν τα παράθυρα και τις εισόδους όπου μπαίνει αέρας στο σπίτι ώστε να μην υπάρχει συγκέντρωση, αλλά κατά τα άλλα, θεωρώ πως είναι ένα πρόβλημα υπό έλεγχο. Σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης όπως το κέντρο, δε νομίζω ότι θα υπάρχει σημαντικό πρόβλημα ως προς την τοξικότητα, παρά μόνο θέμα οσμών».

Για την κατάσβεση επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι άνεμοι που μαίνονται στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι ενεργοποιήθηκε το 112, το οποίο προειδοποιεί τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα.

Αναλυτικά το μήνυμα:

Πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι καπνοί κατευθύνονται στη περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα.

Η ανακοίνωση του Δήμου

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του δήμου εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση, προειδοποιώντας για την πιθανότητα έκλυσης επικίνδυνων καπνών και τοξικών αερίων λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται στον χώρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν εντός των οικιών τους διατηρώντας ερμητικά κλειστά πόρτες και παράθυρα για την αποφυγή εισπνοής επιβλαβών σωματιδίων.