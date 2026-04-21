Θεσσαλονίκη: Σκουπίδια και πατίνια «πνίγουν» τον Θερμαϊκό (Εικόνες & Βίντεο)

Ο Θερμαϊκός παρουσιάζει σήμερα, Τρίτη (21/04), μία άσχημη εικόνα, καθώς τόσο πολίτες όσο και επισκέπτες που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της παλιάς παραλίας, βλέπουν έναν μεγάλο όγκο σκουπιδιών να έχει συγκεντρωθεί στην επιφάνεια της θάλασσας. Πηγή: Thestival.gr

Όπως φαίνεται σε εικόνες και βίντεο του thestival.gr, η θάλασσα είναι γεμάτη με σκουπίδια, καλάμια, φύκια, ακόμη και ηλεκτρικά πατίνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ