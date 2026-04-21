Θεσσαλονίκη: Σκουπίδια και πατίνια «πνίγουν» τον Θερμαϊκό (Εικόνες & Βίντεο)
Στο σημείο επιχειρεί το ειδικό αντιρρυπαντικό σκάφος «Αλκίππη»
Ο Θερμαϊκός παρουσιάζει σήμερα, Τρίτη (21/04), μία άσχημη εικόνα, καθώς τόσο πολίτες όσο και επισκέπτες που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της παλιάς παραλίας, βλέπουν έναν μεγάλο όγκο σκουπιδιών να έχει συγκεντρωθεί στην επιφάνεια της θάλασσας.
Όπως φαίνεται σε εικόνες και βίντεο του thestival.gr, η θάλασσα είναι γεμάτη με σκουπίδια, καλάμια, φύκια, ακόμη και ηλεκτρικά πατίνια.
Στο σημείο επιχειρεί το ειδικό αντιρρυπαντικό σκάφος «Αλκίππη», το οποίο έχει στόχο τόσο τον καθαρισμό των υδάτων, όσο και τη σταδιακή αποκατάσταση της εικόνας του παραλιακού μετώπου.
