Μαφία της Κρήτης: Ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος των απολογιών – Προφυλακίστηκαν 6 συλληφθέντες, 10 αφέθηκαν ελεύθεροι

Μαραθώνια ήταν η διαδικασία της απολογίας για τα μέλη της «Μαφίας της Κρήτης» που πέρασαν σήμερα το κατώφλι του Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το kriti360.gr, συνολικά απολογήθηκαν 16 άτομα από τα 17 άτομα που ήταν προγραμματισμένο αρχικά, ενώ όλοι τους θεωρούνται ότι έχουν δευτερεύοντες ρόλους στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από τους 16 οι 6 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, οι 10 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ ένας ακόμα που ήταν προγραμματισμένο να απολογηθεί σήμερα (04.09), τελικά πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί την Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι χθες (03.09) απολογήθηκε ο αστυνομικός που εμπλέκεται στην υπόθεση, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Αύριο αναμένονται οι απολογίες των υπόλοιπων 18 συλληφθέντων.

Δημογλίδου: «Έρχονται κι άλλες συλλήψεις»

«Αναμένονται και άλλες συλλήψεις για αυτή την υπόθεση, όπως επίσης τις επόμενες ημέρες αναμένεται η προσαγωγή αρκετών υπόπτων, όπως και άλλων εμπλεκομένων, ώστε να δώσουν εξηγήσεις στον αρμόδιο ανακριτή για την υπόθεση αυτή», δήλωσε μιλώντας στο ERTNEWS, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Υπήρχαν ήδη στοιχεία, οπότε 16 άτομα βρίσκονται ήδη στη φυλακή για τα αδικήματα που έχουν διαπράξει και εντάσσονται στην εγκληματική οργάνωση», πρόσθεσε.