Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνεχίζονται οι απολογίες για την εγκληματική οργάνωση – Έξι κατηγορούμενοι ελεύθεροι

Έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι τέσσερα ακόμη άτομα

Χανιά: Συνεχίζονται οι απολογίες για την εγκληματική οργάνωση – Έξι κατηγορούμενοι ελεύθεροι
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Βρίσκονται σε εξέλιξη από το πρωί οι απολογίες των συλληφθέντων που κατηγορούνται για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά.

Μέχρι στιγμής έχουν αφεθεί ελεύθερα έξι άτομα μετά τις απολογίες τους. Συγκεκριμένα πρόκειται για δύο αδέλφια, δύο κατηγορούμενους για διακίνηση ναρκωτικών, ένα ακόμη άτομο και ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο, ο οποίος οδηγήθηκε και απολογήθηκε την Τετάρτη στον εισαγγελέα και του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος που του απαγορεύει να βγει από τη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι τέσσερα ακόμη άτομα.

Οι εκβιασμοί στον Σταυρό

Αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews, σχετικά με το σκάνδαλο των εκβιασμών και την εκποίηση της μοναστηριακής περιουσίας στον Σταυρό.

Διώξεις αναμένεται να ασκηθούν και να εκδοθούν νέα εντάλματα, όχι μόνο για τα δύο αδέρφια από τον Σταυρό φερόμενα ως πρωτοπαλίκαρα της οργάνωσης αλλά και στον πρώην Πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου και τότε Ηγούμενου της Αγίας Τριάδας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Φωτιά τώρα σε ελαιοτριβείο στην Χαλκιδική – Ήχησε το 112
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε ελαιοτριβείο στην Χαλκιδική – Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο σε αποθηκευτικό χώρο στην Ορμύλια του δήμου Πολυγύρου στην Χαλκιδική. Στο σημείο έχουν ισχυρές σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 15 οχήματα και δύο ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Φωτιά τώρα σε ελαιοτριβείο στην Χαλκιδική – Ήχησε το 112
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε ελαιοτριβείο στην Χαλκιδική – Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο σε αποθηκευτικό χώρο στην Ορμύλια του δήμου Πολυγύρου στην Χαλκιδική. Στο σημείο έχουν ισχυρές σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 15 οχήματα και δύο ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.