Χανιά: Συνεχίζονται οι απολογίες για την εγκληματική οργάνωση – Έξι κατηγορούμενοι ελεύθεροι

Βρίσκονται σε εξέλιξη από το πρωί οι απολογίες των συλληφθέντων που κατηγορούνται για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά.

Μέχρι στιγμής έχουν αφεθεί ελεύθερα έξι άτομα μετά τις απολογίες τους. Συγκεκριμένα πρόκειται για δύο αδέλφια, δύο κατηγορούμενους για διακίνηση ναρκωτικών, ένα ακόμη άτομο και ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο, ο οποίος οδηγήθηκε και απολογήθηκε την Τετάρτη στον εισαγγελέα και του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος που του απαγορεύει να βγει από τη χώρα.

Επίσης έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι τέσσερα ακόμη άτομα.

Οι εκβιασμοί στον Σταυρό

Αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews, σχετικά με το σκάνδαλο των εκβιασμών και την εκποίηση της μοναστηριακής περιουσίας στον Σταυρό.

Διώξεις αναμένεται να ασκηθούν και να εκδοθούν νέα εντάλματα, όχι μόνο για τα δύο αδέρφια από τον Σταυρό φερόμενα ως πρωτοπαλίκαρα της οργάνωσης αλλά και στον πρώην Πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου και τότε Ηγούμενου της Αγίας Τριάδας.