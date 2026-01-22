Λόρα: Δεν υπάρχει βίντεο που να πιστοποιεί ότι η 16χρονη ήταν στον σταθμό του Βερολίνου – Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης

Χωρίς τέλος παραμένει το θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, μια υπόθεση που έχει σημάνει συναγερμό τόσο στις ελληνικές Αρχές όσο και στο εξωτερικό.

Στο Βερολίνο, μία από τις περιοχές που έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των ερευνών, νέα τροπή έδωσε η μαρτυρία Ελληνίδας, η οποία υποστήριξε πως είδε τη Λόρα το πρωινό της 13ης Ιανουαρίου.

Η συγκεκριμένη κατάθεση αποτέλεσε αφορμή για νέο κύκλο ερευνών, με τις ελληνικές Αρχές να έρχονται άμεσα σε επικοινωνία με τις γερμανικές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το κορίτσι που εντοπίστηκε πράγματι ήταν η αγνοούμενη 16χρονη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, οι γερμανικές Αρχές απάντησαν ότι το σύστημα καταγραφής των καμερών στον προαστιακό σιδηρόδρομο του Βερολίνου διατηρεί το υλικό μόνο για λίγα εικοσιτετράωρα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αναδρομική ταυτοποίηση.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως, καθώς η 16χρονη φέρεται να είχε αγοράσει δεύτερο κινητό τηλέφωνο, το οποίο είχε μαζί της στην Αθήνα αλλά δεν είχε ενεργοποιήσει. Για τη συγκεκριμένη συσκευή, οι ελληνικές Αρχές υπέβαλαν σχετικό ερώτημα στις γερμανικές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει ενεργοποιηθεί στη Γερμανία.

Η απάντηση αναμένεται εντός των επόμενων 24 ωρών, ενώ παράλληλα οι Αρχές βρίσκονται σε αναμονή και των στοιχείων που θα αποσταλούν από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, τα οποία εκτιμάται ότι θα ρίξουν φως στις κινήσεις της ανήλικης.