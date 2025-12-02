Λήστεψαν μίνι μάρκετ με απειλή μαχαιριού στον Άγιο Δημήτριο
Ο δράστης διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση
Τον τρόμο έζησε υπάλληλος σε μίνι μάρκετ στην οδό Ξάνθης στον Άγιο Δημήτριο όταν άγνωστος με αιχμηρό αντικείμενο εισήλθε στο εσωτερικό του καταστήματος στις 10 το βράδυ και απείλησε την υπάλληλο.
Ο άνδρας πήρε τα χρήματα και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση, με την υπάλληλο να είναι σώα αλλά σοκαρισμένη.
