Λέσβος: “Λουκέτο” από αύριο στα τυροκομεία λόγω των μέτρων για τον αφθώδη πυρετό

“Λουκέτο” από αύριο, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου προανήγγειλαν τα τυροκομεία στη Λέσβο, μέχρι να αρθεί το μέτρο απαγόρευσης εξαγωγής των τυροκομικών προϊόντων.

Το μέτρο αυτό, που αφορά ακόμη και προϊόντα του 2025 που έχουν συσσωρευτεί στις αποθήκες τους, οδηγεί σε οικονομικό και χωροαποθηκευτικό αδιέξοδο τους τυροκόμους, ενώ έχουν χάσει ήδη όλες τις παραγγελίες του Πάσχα. Τα δεδομένα μετά και το νέο κρούσμα του αφθώδους πυρετού στην Αγία Παρασκευή που «σπάει» τη ζώνη των 10 χλμ, εντείνουν την ανησυχία για το μέλλον της κτηνοτροφίας, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα οικονομίας του νησιού.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Τυροκόμων Λέσβου Ιγνάτιος Θυμέλης, μιλώντας στο ThessPost.gr, είπε: «Στην κτηνοτροφία στηρίζεται η Μυτιλήνη και μετά έρχεται η ελαιοκαλλιέργεια και ο τουρισμός. Περίπου 40.000 οικογένειες, το 55% του νησιού, ασχολούνται με την κτηνοτροφία».

Χαρακτηριστικό είναι ότι στο νησί παράγονται 250 τόνοι γάλακτος την ημέρα, ενώ η παραγωγή σε φέτα φτάνει τους 50-60 τόνους και μάλιστα, η παραγωγή γάλακτος αυτή την περίοδο βρίσκεται στα μισά της χρονιάς.

«Αυτό που ζητάμε, είναι να επιτρέψουν τη μεταφορά των ώριμων προϊόντων που σύμφωνα με όλους τους κανόνες δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο για τον καταναλωτή, ή να μεταφερθούν προϊόντα σε αποθήκες στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ούτως η άλλως, ο αφθώδης πυρετός δεν προσβάλλει τον άνθρωπο και το ώριμο τυρί λόγω και της οξύτητας του, δεν μπορεί να ζήσει ο ιός. Έχουμε προϊόντα που χρειάζονται δύο μήνες ωρίμανση. Σήμερα έχει ωριμάσει το τυρί που κατασκευάστηκε στις αρχές Φεβρουαρίου. Έχουμε στις αποθήκες μας τυριά από όλο το 2026 και από το 2025 που τώρα είναι εγκλωβισμένα», λέει.

Ένας ακόμη φόβος των κτηνοτρόφων και παραγωγών, είναι η τήρηση των ασφυκτικών μέτρων, να μην αποδειχτεί μια τρύπα στο νερό, καθώς την ώρα που οι εξαγωγές τους έχουν «παγώσει» για να μην γίνει διασπορά της ζωονόσου, το λιμάνι δέχεται κανονικά οχήματα ακόμη και από την Τουρκία.

«Εδώ κινούνται κανονικά τα προϊόντα, αυτοί που ζουν στο νησί δεν διατρέχουν κίνδυνο; Μόνο για αυτούς που ζουν εκτός νησιού φοβούνται την επιμόλυνση μέσω φορτηγών και αυτοκινήτων. Όμως, όλα τα οχήματα κυκλοφορούν κανονικά στο λιμάνι! Μόνο τα αυτοκίνητα που έχουν τυριά δεν μπορούν να φύγουν», υπογραμμίζει ο κ. Θυμέλης.

«Η πολιτεία δεν μπορεί να ελέγξει το τί μπαίνει στο νησί. Δεν πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα, όταν μπαίνουν 1.000 άτομα κάθε μέρα από την Τουρκία με τα αυτοκίνητα τους; Τι κουβαλάνε αυτοί οι άνθρωποι, τους ελέγχει κανείς;», διερωτάται από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Στύψης και κτηνοτρόφος Ιγνάτιος Μανάβης.

Ενώ μέσα σε ένα μήνα έχουν θανατωθεί περίπου 20 κοπάδια, οι κτηνοτρόφοι ζουν με το καθημερινό άγχος και τον φόβο ότι θα είναι οι επόμενοι. «Φοβόμαστε για τα ζώα μας, για την παραγωγή μας, για τα προϊόντα μας. Δεν υπάρχει μια σαφής καθοδήγηση για το τι θα γίνει στο μέλλον. Θα έβγαιναν στην αγορά το Πάσχα 75.000 αρνιά, τα οποία δε μπορούν να σφαγούν, δε συζητάμε καν για άνοιγμα των σφαγίων αν και μας είπαν ότι θα γίνουν σφαγές για την τοπική αγορά… Μας έχουν βάλει τη θηλιά στον λαιμό. Σπουδάζουμε παιδιά και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Τη μια μέρα έχει ένας κτηνοτρόφος κοπάδι αξίας 150.000 ευρώ και την επόμενη, μηδέν, καθώς ακόμη δεν έχει υπογραφεί η ΚΥΑ για τις αποζημιώσεις», σημειώνει ο κ. Μανάβης.