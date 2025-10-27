Λέσβος: Η ανακοίνωση του Λιμενικού για το ναυάγιο με 4 νεκρούς μετανάστες (Βίντεο)

Το Λιμενικό Σώμα με επίσημη ανακοίνωση του αναφέρθηκε σε όσα συνέβησαν στο ναυάγιο με τους 4 νεκρούς μετανάστες στην Λέσβο.

Όπως τόνισε, προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.

Αναλυτικά:

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μυτιλήνης για παροχή συνδρομής σε λέμβο σε δυσχερή θέση με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Κατσίνια. Στο σημείο μετέβησαν ένα Περιπολικό Πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΠΛΣ), καθώς και ένα Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΑΘ), τα οποία εντόπισαν και διέσωσαν επτά αλλοδαπούς, ενώ ανέσυραν και τέσσερα άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους (όλοι άνδρες). Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με το ΠΠΛΣ στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου δύο εκ των διασωθέντων διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, ενώ οι υπόλοιποι πέντε οδηγήθηκαν στο ΚΥΤ ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ». Οι τέσσερεις σοροί παραδόθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου προς διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Οι έρευνες συνεχίστηκαν από το ΠΠΛΣ, το ΠΑΘ, ένα ελικόπτερο SUPER PUMA της Πολεμικής Αεροπορίας, ένα ελικόπτερο της δύναμης FRONTEX, καθώς και από ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς.

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, εντοπίστηκαν κατόπιν χερσαίων ερευνών από την Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου, επιπλέον είκοσι τέσσερεις αλλοδαποί στην ορεινή περιοχή «ΌΡΟΣ», οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο ΚΥΤ ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ». Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.