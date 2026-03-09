Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Μαραθώνος: Συνελήφθη 25χρονος που οδηγούσε με 151 χιλιόμετρα

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση

ΥΧΗΜΑ ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΜΥΚΗΝΩΝ. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Χρήστος Παπαδόπουλος

Χειροπέδες σε 25χρονο που οδηγούσε με ταχύτητα 151 χιλιομέτρων/ώρα στη λεωφόρο Μαραθώνος, στην περιοχή του Μαραθώνα.

Ο 25χρονος “πιάστηκε” μέσω ραντάρ να κινείται με 151 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 60 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 91 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

